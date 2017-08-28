Россияне летом стали брать больше кредитов

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В июле 2016 г. было выдано 2,51 млн кредитов на 323,63 млрд руб. Рост объемов и количества новых выдач был отмечен во всех сегментах розничного кредитования.

Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности граждан за июль 2017 года. Всего за июль было выдано 2,57 млн новых кредитов общим объемом более 423,93 млрд руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 2%, при этом объемы кредитования увеличились на 24%.

В июле 2016 г. было выдано 2,51 млн кредитов на 323,63 млрд руб. Рост объемов и количества новых выдач был отмечен во всех сегментах розничного кредитования.

В сегменте кредитных карт продолжается наиболее значительный рост объемов кредитования. Количество новых карт выросло на 16% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 40%. В июле этого года было выдано более 698,22 тыс. карт с общим лимитом 44,04 млрд руб., годом ранее – 588,44 тыс. карт на 26,23 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 45 до 63 тыс. руб.

Сегмент автокредитования также показал в июле значительный рост. Количество новых кредитов выросло на 20%, объемы выдач увеличились на 25%. В июле этого года было выдано 35,20 тыс. кредитов на 26,49 млрд руб., годом ранее банки выдали 28,08 тыс. кредитов на 19,89 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 708 до 752 тыс. руб.

В сегменте ипотечных кредитов также отмечается рост. Объемы ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июле 2017 г., выросли в годовом отношении на 24%, количество таких кредитов выросло на 18%. В июле было выдано 66,03 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 121,15 млрд руб., год назад было выдано 54,41 тыс. кредитов на 92,12 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос с 1,7 до 1,8 млн руб.

Самый скромный рост отмечен в сегменте кредитов наличными, где количество новых выдач осталось на уровне прошлого года, при этом объемы кредитования выросли на 20%. В июне 2017 было выдано 1,77 млн кредитов наличными на 228,97 млрд руб. против 1,76 млн кредитов на 182,87 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос со 104 до 129 тыс. руб.

Всего за 7 мес. текущего года банки выдали 16,86 млн кредитов общим объемом 2,70 трлн руб. Объемы кредитования увеличились на 29%, а вот количество новых выдач выросло в годовом отношении на 2%. За аналогичный период 2016 г. было выдано более 16,50 млн кредитов на 2,09 трлн руб.