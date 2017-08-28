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Омские бабушки борются с закладчиками
Своими силами, как могут, омские пенсионерки стараются бороться с продавцами наркотических веществ.
бабушки борются с закладчиками,
— написал в группе «Типичный Омск» ВКонтакте омич и разместил фотографию самодельного предупреждающего знака на клумбе одного из омских дворов.
В комментариях омичи как поддержали бабушек, так и возмутились правописанием омских старушек.
Многие жители города уверены, что такие надписи не помогут и не улучшат ситуацию с закладчиками, а вот некоторые даже предположили, что бабушкам стоило бы быть предприимчивее и насобирать на этих закладках не одну свою пенсию.
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