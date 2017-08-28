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Омские «Коммунисты России» заподозрили единороссов в подкупе избирателей
Лидер партийного списка в депутаты Горсовета Омска от «Коммунистов России» Владимир Казанин заподозрил единороссов в подкупе избирателей. Поводом для этого стало заявление лидера списке «Единой России» Юрия Тетянникова о покупке партией за свой счет газоанализаторов для города.
В ходе телевизионных дебатов на наш вопрос, касающийся экологической ситуации в городе, вдруг господин Тетянников, руководитель «Единой России», заявил, что они покупают газоанализаторы или какую-то там установку, которая измеряет экологическое состояние воздуха в городе. Мы считаем, что это попахивает подкупом избирателей,
— сказал Тетянников, сообщает пресс-служба партии.
«Коммунисты России» уже подали жалобу в избирком. По их мнению, единороссов должны наказать – либо вынести предупреждение, либо вообще снять с выборов.
Выборы в омский Горсовет пройдут 10 сентября. С 30 августа можно голосовать досрочно. На 40 мандатов претендуют 364 кандидата от пяти политических партий.
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