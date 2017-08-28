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В Омской области мужчина пришел к рожающей жене и обокрал скорую помощь
Сегодня к полицейским Большереченского района Омской области обратился водитель автомобиля скорой помощи. Он пожаловался, что у него из машины сегодня ночью пропал планшет стоимостью 11 000 рублей.
Как установили следователи, в два часа после полуночи водитель вместе с врачом сопровождали в приемное отделение пациента. Планшет в это время лежал на переднем сидении скорой, а ее двери около десяти минут оставались незапертыми.
С помощью опроса потенциальных свидетелей и просмотра записей с камер наблюдения правоохранители смогли по горячим следам выйти на подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Большеречья. 35-летнего мужчину задержали по месту жительства, при обыске у него дома был найден пропавший планшет, сообщается на сайте областного УМВД.
Как стало известно Омскпресс, мужчина в пьяном состоянии решил навестить посреди ночи свою жену, которая лежала в родильном отделении больницы. Попасть к роженице он не смог, поскольку явился в больницу в неприемное время. Зато ночной гость заметил в машине скорой помощи планшет и решил его похитить, пока никто не видит.
Планшет возвращен законному владельцу, против похитителя возбуждено уголовное дело.
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