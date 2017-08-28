В Омской области сохраняется повышенная пожароопасность

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В Черлакском и Русско-Полянском районах Омской области с 29 августа по 2 сентября сохраняется чрезвычайная пожароопасность — пятый класс горимости. Вчера на территории нашего региона ликвидирован 1 пожар на землях лесного фонда на площади 13 га.

В связи с высокой пожароопасностью возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных лесными и степными пожарами, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Всего в России только за минувшие сутки ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 12 013 га. Для тушения привлекалось 483 человека, 67 единиц техники и 4 воздушных судна. В связи со сходом снежного покрова пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации.

В условиях высокой пожароопасности Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. Помните, причиной пожара может стать элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности.