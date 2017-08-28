Омич едва не застрелился из собственного ружья

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Тяжелораненный 65-летний житель Колосовки в Омской области был доставлен в больницу.

Тяжелораненный 65-летний житель Колосовки в Омской области был доставлен в больницу. Огнестрельную рану головы мужчина получил из своего незарегистрированного охотничьего ружья ИЖ-17, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Состояние раненного тяжелое. Пока не известно, стало ли ранение следствием халатного обращения с оружием или это была попытка суицида. В пользу последней версии выступает тот факт, что последнее время пенсионер страдал хроническим тяжелым заболеванием. Ведется следствие.