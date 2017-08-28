В Омске Минтруда предлагает поднять прожиточный минимум для пенсионеров на 263 рубля

Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

В Омске министр труда и соцразвития Владимир Куприянов предложил увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на 263 рубля. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Думаю, что наши депутаты поддержат нас в этом направлении. Тем пенсионерам, пенсия которых ниже данного уровня, будет производится доплата из средств Пенсионного фонда РФ.

– цитирует слова министра Куприянова официальный сайт правительства области.

Напомним, что сейчас прожиточный минимум пенсионеров составляет 8217 рублей. Если депутаты в ноябре проголосуют за его увеличение, как предлагает министр труда, то в следующем году пенсионеры будут получать по 8 480 рублей в месяц.

Ранее Омскпресс сообщал, что Владимир Куприянов предложил вернуть выплаты ежемесячных пособий на третьего ребенка.