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В Омске Минтруда предлагает поднять прожиточный минимум для пенсионеров на 263 рубля
В Омске министр труда и соцразвития Владимир Куприянов предложил увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на 263 рубля. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
Думаю, что наши депутаты поддержат нас в этом направлении. Тем пенсионерам, пенсия которых ниже данного уровня, будет производится доплата из средств Пенсионного фонда РФ.
– цитирует слова министра Куприянова официальный сайт правительства области.
Напомним, что сейчас прожиточный минимум пенсионеров составляет 8217 рублей. Если депутаты в ноябре проголосуют за его увеличение, как предлагает министр труда, то в следующем году пенсионеры будут получать по 8 480 рублей в месяц.
Ранее Омскпресс сообщал, что Владимир Куприянов предложил вернуть выплаты ежемесячных пособий на третьего ребенка.
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