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23-летняя омичка выжила после падения с десятого этажа
В Омске из окна многоэтажного дома на улице Фрезерной выпала молодая девушка. Падение человека, произошедшее вчера около 22:00 заметили случайные прохожие. Они и вызвали на место происшествия скорую помощь. Девушка выжила, но находится без сознания.
Медики диагностировали у нее множественные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Правоохранители пока не могут опросить пострадавшую. Имнющиеся у следователей версии относительно причин происшествия на данный момент неизвестны.
По предварительным данным омичке 23 года, она безработная.
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