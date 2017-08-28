23-летняя омичка выжила после падения с десятого этажа

StackRambler/2.0 (MSIE incompatible; News)

В Омске из окна многоэтажного дома на улице Фрезерной выпала молодая девушка. Падение человека, произошедшее вчера около 22:00 заметили случайные прохожие. Они и вызвали на место происшествия скорую помощь. Девушка выжила, но находится без сознания.

Медики диагностировали у нее множественные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Правоохранители пока не могут опросить пострадавшую. Имнющиеся у следователей версии относительно причин происшествия на данный момент неизвестны.

По предварительным данным омичке 23 года, она безработная.