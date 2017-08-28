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Омский министр труда предлагает вернуть пособие на третьего ребенка
Омский министр труда и соцразвития Владимир Куприянов предлагает вернуть ежемесячное пособие на третьего ребенка. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
Мы уже направили в Министерство труда предложение по возврату выплаты ежемесячных пособий при рождении третьего и последующего детей.
̶ заявил он сегодня журналистам.
Теперь вопрос о возможности выплаты пособий в Омской области рассмотрят в Москве. Размер предполагаемого ежемесячного пособия и до какого возраста его будут получать дети, пока не уточняется.
Напомним, что выплаты пособий на третьих детей прекратились в 2014 году. Тогда чиновники посчитали, что демографическая ситуация в регионе стабилизировалась и пособие можно отменить.
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