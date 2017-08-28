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НовостиОбщество в Омске

Омский министр труда предлагает вернуть пособие на третьего ребенка

Омский министр труда предлагает вернуть пособие на третьего ребенка
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Возможность платить ежемесячное пособие должны рассмотреть в Москве.
28.08.2017 15:18
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Омский министр труда и соцразвития Владимир Куприянов предлагает вернуть ежемесячное пособие на третьего ребенка. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Мы уже направили в Министерство труда предложение по возврату выплаты ежемесячных пособий при рождении третьего и последующего детей.

̶  заявил он сегодня журналистам.

Теперь вопрос о возможности выплаты пособий в Омской области рассмотрят в Москве. Размер предполагаемого ежемесячного пособия и до какого возраста его будут получать дети, пока не уточняется.

Напомним, что выплаты пособий на третьих детей прекратились в 2014 году. Тогда чиновники посчитали, что демографическая ситуация в регионе стабилизировалась и пособие можно отменить.

Автор: Дарья Нуриева
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