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За рулем автомобиля был 22-летний парень без признаков опьянения.

В Омске 14-летняя девочка попала под колеса Шевроле

В минувшее воскресенье, 27 августа, около 19:45 часов в полицию поступила информация о ДТП на улице 11-й Чередовой.

Как выяснили прибывшие на место происшествия стражи порядка, 22-летний водитель «Шивроле-Реззо» при повороте на улицу Жукова сбил девочку 2003 года рождения. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в областном УМВД.

К счастью, серьезных травм девочка не получила. После осмотра медики разрешили ей пойти домой.

К ранее сообщал Омскпресс, в выходные произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетних. На Левобережье две школьницы выбежали на дорогу, что стало причиной массовой аварии.