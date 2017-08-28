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НовостиДТП

В Омске 14-летняя девочка попала под колеса Шевроле

В Омске 14-летняя девочка попала под колеса Шевроле
За рулем автомобиля был 22-летний парень без признаков опьянения.
28.08.2017 13:26
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В минувшее воскресенье, 27 августа, около 19:45 часов в полицию поступила информация о ДТП на улице 11-й Чередовой.

Как выяснили прибывшие на место происшествия стражи порядка, 22-летний водитель «Шивроле-Реззо» при повороте на улицу Жукова сбил девочку 2003 года рождения. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в областном УМВД.

К счастью, серьезных травм девочка не получила. После осмотра медики разрешили ей пойти домой.

К ранее сообщал Омскпресс, в выходные произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетних. На Левобережье две школьницы выбежали на дорогу, что стало причиной массовой аварии.

Автор: Анна Гапошина
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