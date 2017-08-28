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НовостиОбщество в Омске

В Омской области прогрессирует естественная убыль населения

В Омской области прогрессирует естественная убыль населения
С января по июль 2017 года коэффициент рождаемости составил 11,5 промилле, а смертности – 13,3.
28.08.2017 13:13
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В Омской области прогрессирует естественная убыль населения. Так, по данным, опубликованным Омскстатом, с января по июль 2017 года число умерших омичей превысило число родившихся на 2037 человек.

За указанный период в омском регионе родилось 13208 детей, умерло 15245 человек. В целом коэффициент рождаемости составил 11,5 промилле, а смертности – 13,3.

На ряду с естественной убылью населения в регионе стали чаще заключать браки. С начала года новую ячейку общества создали 7584 пар. Развелись за указанный период 4970 пар. В целом, по данным статистиков, на 1 тысячу жителей Омской области приходится 7 браков и 4 развода.

Автор: Анна Гапошина
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