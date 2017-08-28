Для проведения выборов в Омске изготовили более 1,8 млн бюллетеней

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В Омске 10 сентября пройдут выборы в Городской совет. Для проведения мероприятия были подготовлены бюллетени: 900 039 штук – по одномандатным округам и еще столько же по единому округу, сообщает «Омск-информ». Сегодня, 28 августа, более 1,8 млн бюллетеней были погружены в машины и доставлены в территориальные избирательные комиссии.

Также отмечается, что каждый избиратель получает два бюллетеня для выбора кандидата в депутаты.

Как уже ранее писал Омскпресс, омичи могут проголосовать досрочно. Это можно сделать с 30 августа по 5 сентября с 16:00 до 20:00 часов в будние дни, а в выходные - с 10:00 до 14:00 часов.

Пресс-служба Горсовета напоминает адреса и телефона ТИК Омска.

Территориальная избирательная комиссия по Кировскому административному округу ул. Профинтерна, 15, каб. № 319, тел. 37-41-14.

Территориальная избирательная комиссия по Советскому административному округу ул. Красный Путь, 107, каб. 415, тел. 23-80-24.

Территориальная избирательная комиссия по Центральному административному округу ул. Герцена, 25, каб. 229,тел. 25-55-07.

Территориальная избирательная комиссия по Октябрьскому административному округу ул. Лизы Чайкиной, 1, каб. 203, тел. 36-65-61.

Территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу ул. Карла Маркса, 62, каб. 405,тел. 40-12-97.

Стоит добавить, что с 6 по 9 сентября 2017 года досрочно проголосовать можно в помещении участковой избирательной комиссии (с 6 по 8 сентября 2017 года с 16.00 до 20.00 часов, 9 сентября 2017 года с 10.00 до 14.00 часов).