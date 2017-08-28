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В Омске автобусы будут возить дачников трижды в неделю
По данным омской мэрии, с 4 сентября по 1 октября текущего года садовые маршруты начнут работать по новому графику, составленному с учетом опыта прошлых лет.
Так, со следующего понедельника дачники смогут добраться до своих участков общественным транспортом три раза в неделю по будням, в выходные и праздники. В случае непогоды в график работы садовых маршрутов будут вносить коррективы.
В скором времени в салонах автобусов садовых маршрутов будет размещена соответствующая информация о пассажирах.
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*«Мр. Райт».
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