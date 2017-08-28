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С 4 сентября по 1 октября текущего года садовые маршруты начнут работать по новому графику.

В Омске автобусы будут возить дачников трижды в неделю

По данным омской мэрии, с 4 сентября по 1 октября текущего года садовые маршруты начнут работать по новому графику, составленному с учетом опыта прошлых лет.

Так, со следующего понедельника дачники смогут добраться до своих участков общественным транспортом три раза в неделю по будням, в выходные и праздники. В случае непогоды в график работы садовых маршрутов будут вносить коррективы.

В скором времени в салонах автобусов садовых маршрутов будет размещена соответствующая информация о пассажирах.