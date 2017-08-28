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За месяц в Омске установят 2 000 метров дорожных ограждений
Около 2 000 погонных метров ограждений планируется установить на четырех объектах улично-дорожной сети Омска. Дорожные ограждения появятся в основном на оживленных магистралях города, а именно на участках улиц Думской, 7-й Северной, Нефтезаводской и на проспекте Карла Маркса.
В департаменте городского хозяйства мэрии отметили, что свыше трех миллионов рублей выделено на эти цели в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». По информации пресс-службы горадминистрации, уже стали известны подрядчики, которые были определены в результате конкурса. В итоге устанавливать ограждения по улице 7-й Северной и проспекту Карла Маркса будет ООО «Северная торгово-строительная компания», участок на улице Думской достался компании «Офис центр С», а ограждениями по улице Нефтезаводской займется ИП Безбородов Е.В.
Работы планируется завершить к первому октября 2017 года.
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