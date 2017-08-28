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В Большереченском районе Омской области погиб 29-летний водитель ВАЗа
В Большереченском районе Омской области сегодня около полуночи произошло смертельное ДТП. 29-летний водитель ехал на отечественном автомобиле ВАЗ-2106 по трассе Омск ̶ Тара. На 145 километре трассы машина слетела в кювет и перевернулась.
От полученных травм водитель скончался до прибытия скорой помощи, сообщает пресс-служба омского УМВД.
По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением. По факту происшествия ведется проверка.
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