В Большереченском районе Омской области погиб 29-летний водитель ВАЗа

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ДТП произошло сегодня около полуночи.

В Большереченском районе Омской области сегодня около полуночи произошло смертельное ДТП. 29-летний водитель ехал на отечественном автомобиле ВАЗ-2106 по трассе Омск ̶ Тара. На 145 километре трассы машина слетела в кювет и перевернулась.

От полученных травм водитель скончался до прибытия скорой помощи, сообщает пресс-служба омского УМВД.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением. По факту происшествия ведется проверка.