В омском парке «Зеленый остров» пройдет семейный фестиваль с ценными призами

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Побороться за призы могут семейные команды с детьми от 3 до 10 лет.

Первый городской фестиваль «Спорт. Искусство. Интеллект» пройдет в омском парке «Зеленый остров» 9 сентября. Побороться за ценные призы могут семейные команды с детьми от 3 до 10 лет, сообщается на сайте омского департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта.

От участников ожидают демонстрации умений, отраженных в названии фестиваля: спортивности, талантливости и интеллектуальности. Заявки на участие в фестивале принимаются с 5 сентября. Для справедливой оценки команды будут оцениваться в соответствии с возрастом участников.