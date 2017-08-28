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В омском парке «Зеленый остров» пройдет семейный фестиваль с ценными призами
Первый городской фестиваль «Спорт. Искусство. Интеллект» пройдет в омском парке «Зеленый остров» 9 сентября. Побороться за ценные призы могут семейные команды с детьми от 3 до 10 лет, сообщается на сайте омского департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта.
От участников ожидают демонстрации умений, отраженных в названии фестиваля: спортивности, талантливости и интеллектуальности. Заявки на участие в фестивале принимаются с 5 сентября. Для справедливой оценки команды будут оцениваться в соответствии с возрастом участников.
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