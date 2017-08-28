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НовостиПроисшествия в Омске

Омич с сообщниками похитил у банка более 2 миллионов рублей

Омич с сообщниками похитил у банка более 2 миллионов рублей
Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
28.08.2017 11:17
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63-летнего омича признали виновным в совершении крупного мошенничества.

По данным областной прокуратуры, с сентября по октябрь 2012 года мужчина вместе с тремя приятелями, один из которых работал в банке, решил похитить у финансовой организации деньги, используя липовые документы.

С целью хищения средств они подговорили шестерых малообеспеченных безработных граждан за вознаграждение обратиться в банк с целью взять кредит. Справки с работы злоумышленники подделали заранее.

По такой схеме фигуранты похитили у банка более 2 миллионов рублей. 63-летний омич получил 3 года условно, также суд постановил взыскать с него сумму причиненного ущерба (более 1,5 миллионов рублей).

Уголовные дела в отношении других соучастников рассматриваются в суде.

Автор: Анна Гапошина
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