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Омич с сообщниками похитил у банка более 2 миллионов рублей
63-летнего омича признали виновным в совершении крупного мошенничества.
По данным областной прокуратуры, с сентября по октябрь 2012 года мужчина вместе с тремя приятелями, один из которых работал в банке, решил похитить у финансовой организации деньги, используя липовые документы.
С целью хищения средств они подговорили шестерых малообеспеченных безработных граждан за вознаграждение обратиться в банк с целью взять кредит. Справки с работы злоумышленники подделали заранее.
По такой схеме фигуранты похитили у банка более 2 миллионов рублей. 63-летний омич получил 3 года условно, также суд постановил взыскать с него сумму причиненного ущерба (более 1,5 миллионов рублей).
Уголовные дела в отношении других соучастников рассматриваются в суде.
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*«Мр. Райт».
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