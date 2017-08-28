Украинцы опубликовали фото могилы омича, погибшего на Донбассе

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«Может ему Омск и не нравился вовсе», пишут украинские пользователи «Твиттера».

Опубликовано фото могилы 32-летнего омича Николая Бейфуса, погибшего на Донбассе в июле прошлого года. Фотографию могилы разместил на своей страничке в Twitter пользователь Necro Mancer.

Гроб омича почему-то не отправили на родину, а похоронили его в Донецке на кладбище шахты №6 «Капитальная».

Как стало известно Омскпресс, украинские пользователи нашли профиль погибшего «ВКонтакте». Их удивило, что омич состоял в группах «Наркопьянь» и «Мы против действующего политического режима».

Группа «Наркопьянь» – одним словом.

– комментирует харьковчанин Григорий Б.

Порадовала группа «мы против действующего политического режима». Против, но помрем за него.

– пишет пользователь «Твиттера» Джерело.

Может ему Омск и не нравился вовсе.

– размышляет Петр П.

Н-да, глядя на фото Бейфуса, начинаешь понимать, что он хотел ОЧЧЧЕНЬ доказать всем, что тоже, мол, мужчина, вояка, (мат)! Наивный болван, по глазам видно, что житуха все 22 года его колбасила! Ничего, в следующей жизни этот опыт ему пригодится, надеюсь.

– считает Шлема З.

Официальных комментариев о том, как омич оказался на Донбассе, на данный момент не поступало.