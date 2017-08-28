Работница омской ТЭЦ получила серьезные травмы на производстве

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Как сообщает «Вечерний Омск», в Городскую больницу №1 была доставлена 45-летняя женщина. Ее привезли 27 августа около 18 часов. Врачи диагностировали у пациентки закрытый перелом костей таза.

Отмечается, что женщина работает машинистом на ТЭЦ-4 и травму она получила на рабочем месте. Женщина упала с трехметровой высоты. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители будут проводить проверку по факту несчастного случая на производстве.

Стоит добавить, что за 2016 год в Омской области произошло 115 несчастных случаев, которые имели тяжкие последствия. Как уже писал Омскпресс, 17 человек погибли. Прокуратура выявила более 1,3 тысяч нарушений законодательства об охране труда.