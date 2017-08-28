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Омский фитнесс-тренер представит Россию на чемпионате в США
Омский фитнес-тренер Владислав Шайбеков представит Россию на чемпионате по пауэрлифтингу в американском Орландо. Пауэрлифтинг - спортивное троеборье со штангой. Во время соревнования Владиславу необходимо показать умения приседать со штангой на плечах, поднимать ее из положения лежа и отрывать от помоста.
Как стало известно Омскпресс, международные соревнования по пауэрлифтингу начались в штате Флорида вчера, а выступление омича запланировано на 31 августа. Сограждане смогут болеть за него, смотря прямую видеотрансляцию.
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