Омский фитнесс-тренер представит Россию на чемпионате в США

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Владислав Шайбеков отправился на соревнования по пауэрлифтингу в Орландо, штат Флорида.

Омский фитнес-тренер Владислав Шайбеков представит Россию на чемпионате по пауэрлифтингу в американском Орландо. Пауэрлифтинг - спортивное троеборье со штангой. Во время соревнования Владиславу необходимо показать умения приседать со штангой на плечах, поднимать ее из положения лежа и отрывать от помоста.

Как стало известно Омскпресс, международные соревнования по пауэрлифтингу начались в штате Флорида вчера, а выступление омича запланировано на 31 августа. Сограждане смогут болеть за него, смотря прямую видеотрансляцию.