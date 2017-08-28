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В Омске опека лишила родительских прав женщину, погибшую в ДТП
Омские органы опеки через суд лишили родительских прав женщину погибшую во время ДТП в январе прошлого года. Мать 8-летнего мальчика, пренебрегающая родительскими обязанностями, попала во внимание омских органов опеки еще в 2015 году. Чиновники готовили документы для лишения родительских прав женщины, сын которой уже тогда жил и воспитывался 73-летней прабабушкой. И даже смерть женщины не стала препятствием на этом бюрократическом пути.
Пересмотра странного решения потребовала прабабушка ребенка, ставшая его официальным опекуном, сообщается на сайте областной прокуратуры. После жалобы в прокуратуру лишение родительских прав, произведенной над мертвой омичкой, было отменено, а глава департамента образования получил представление.
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