В Омске опека лишила родительских прав женщину, погибшую в ДТП

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Омские органы опеки через суд лишили родительских прав женщину погибшую во время ДТП в январе прошлого года. Мать 8-летнего мальчика, пренебрегающая родительскими обязанностями, попала во внимание омских органов опеки еще в 2015 году. Чиновники готовили документы для лишения родительских прав женщины, сын которой уже тогда жил и воспитывался 73-летней прабабушкой. И даже смерть женщины не стала препятствием на этом бюрократическом пути.

Пересмотра странного решения потребовала прабабушка ребенка, ставшая его официальным опекуном, сообщается на сайте областной прокуратуры. После жалобы в прокуратуру лишение родительских прав, произведенной над мертвой омичкой, было отменено, а глава департамента образования получил представление.