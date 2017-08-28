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Видео с места происшествия обсуждают в соцсетях.

В Омске на Завертяева горе-экстремалы прокатились на крыше авто

В одной из городских групп в соцсетях появилось видео, сделанное очевидцем происшествия на улице Завертяева. На нем видно, как двое молодых парней едут по улице на крыше отечествненного автомобиля.

Видео «экстремалов» прислал омич Юрий С., сопроводив его хештегом «автохам». Другие пользователи соцсетей подключились к обсуждению горе-экстремалов.

Экскурсия с ветерком по-русски.

̶ пишет Дина К.

Естественный отбор в действии.

– замечает Вадим П.

Не нужно путать понятия : экстремал и смертник.

̶ вступился за настоящих экстремалов Роман К.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов на данный момент не поступало. На видео госномера автомобиля не были видны.