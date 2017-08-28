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НовостиОбщество в Омске

Омский споркомплекс «Юность» может остаться без воды из-за долгов перед водоканалом

Омский споркомплекс «Юность» может остаться без воды из-за долгов перед водоканалом
Омский водоканал рассказал, кто входит в ТОП-5 самых злостных неплательщиков.
28.08.2017 09:58
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Омский водоканал опубликовал ТОП-5 самых добросовестных и недобросовестных абонентов.

Похвалы от омского водоканала заслужили ПАО «Омский каучук», БУЗО «Областная клиническая больница», ЗАО «Мясоперерабатывающий концерн «Компур», БУ   города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Также в организации отметили исправительную колонию №6, которая в прошлом месяце полностью погасила свои долги.

Что касается недобросовестных абонентов, «золото» получило ООО «Теста», задолжавшее ОАО «ОмскВодоканал» более 2 миллионов рублей. Кроме того, в число злостных неплательщиков входит и ТСЖ «Октябрь», долг которого превышает 262 тысячи рублей. Еще одним должником является ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 55» ФСИН России, который с февраля накопил почти 150 тысяч рублей долга.

Долги перед водоканалом копит и спорткомплекс «Юность». Сейчас он должен более 125 тысяч рублей. В случае непогашения задолженности, в спорткомплексе просто отключат воду. Пятое место в рейтинге должников занимает гимназия №147, долги которой превышают 54 тысячи рублей.

В целом с начала текущего года долги юридических лиц перед омским водоканалом составили почти 350 миллионов рублей.

Автор: Анна Гапошина
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