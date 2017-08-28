Новости → Происшествия в Омске
В Омске в рабочее время загорелся магазин
В пристроенном магазине к пятиэтажному дому № 163 по проспекту Мира 27 августа произошло возгорание. О пожаре сообщили в 16 часов 33 минуты.
До момента прибытия пожарных из торгового помещения самостоятельно вышли 20 человек. В момент происшествия внутри находились как продавцы, так и покупатели. Когда спасатели прибыли по указанному адресу открытый огонь охватил кровлю одноэтажного магазина, силовой кабель.
Предварительно, как сообщает «Вечерний Омск» причиной стало нарушение правил использования электрооборудования. При пожаре никто не пострадал.
Огонь удалось потушить спустя 23 минуты.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Samsung заявил о дефекте в аккумуляторах Galaxy Note 7
27 августа - День российского кино
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000