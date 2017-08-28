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Из торгового здания были эвакуированы 20 человек.

В Омске в рабочее время загорелся магазин

В пристроенном магазине к пятиэтажному дому № 163 по проспекту Мира 27 августа произошло возгорание. О пожаре сообщили в 16 часов 33 минуты.

До момента прибытия пожарных из торгового помещения самостоятельно вышли 20 человек. В момент происшествия внутри находились как продавцы, так и покупатели. Когда спасатели прибыли по указанному адресу открытый огонь охватил кровлю одноэтажного магазина, силовой кабель.

Предварительно, как сообщает «Вечерний Омск» причиной стало нарушение правил использования электрооборудования. При пожаре никто не пострадал.

Огонь удалось потушить спустя 23 минуты.