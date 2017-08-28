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В омском Доме актера демонстрируют кино в открытках
В День кино, который отмечался вчера, для омичей открылась выставка с фотографиями любимых актеров. Любимые советские актеры смотрят на омичей с коллекции открыток, которая демонстрируется на выставке «Звездный состав. Семидесятые».
Основу временной экспозиции, демонстрирующейся на втором этаже в омском Доме кино, составили открытки, которые в СССР выпускались огромными тиражами и реализовывались через киоски «Союзпечати». Сейчас раритетные открытки стали коллекционными.А вот сама идея такой продемонстрировать их на выставке появилась спонтанно.
Мы просто разбирали свои фонды, и нашли заветный мешочек. Это был именно мешочек – целлофановый пакет, в котором оказалось почти 500 открыток с портретами актеров советского кино и кадрами из кинофильмов. Почти все они выпущены в 1970-е годы. Кто и когда принес эти открытки, сейчас уже сказать сложно. Но во время подготовки выставки в помещение заходили разные люди, и некоторые из них говорили: «Ой, у меня тоже такие есть, я вам принесу!» То есть, мы уже объявили сбор, мы ждем новых поступлений, и будем делать такие выставки в дальнейшем.
̶ цитируют слова директрисы Музея театрального искусства Юлии Зародовой «Коммерческие вести».
Как стало известно Омскпресс, всего на выставке представлено более двухсот открыток. Выставка в Доме актера на улице Ленина, 45, продлится до конца сентября, попасть на нее можно бесплатно.
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