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В Омске при попытке не сбить пешеходов водитель маршрутки въехал в Лексус

Вчера, 27 августа, на Левобережье Омска произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса.

По данным омской ГИБДД, водитель маршрутки №344 ехал по улице Лукашевича в сторону улицы Дианова. Около перекрестка Лукашевичка-Комарова на проезжую часть внезапно выбежали 2 девочки. Водитель микроавтобуса, пытаясь избежать наезда на пешеходов, резко вывернул руль влево, из-за чего врезался в «Лексус», двигающийся по соседней попутной полосе.

Еще одним участником ДТП стал автомобиль «Сузуки», который также двигался в попутном направлении и допустил столкновение с «Лексусом».

В результате аварии помощь медиков понадобилась обеим девочкам-пешеходам и 31-летней пассажирке «Лексуса», их госпитализировали. В маршрутке никто не пострадал.

Проверка по факту ДТП продолжается.