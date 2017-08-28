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В Омске при попытке не сбить пешеходов водитель маршрутки въехал в Лексус
Вчера, 27 августа, на Левобережье Омска произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса.
По данным омской ГИБДД, водитель маршрутки №344 ехал по улице Лукашевича в сторону улицы Дианова. Около перекрестка Лукашевичка-Комарова на проезжую часть внезапно выбежали 2 девочки. Водитель микроавтобуса, пытаясь избежать наезда на пешеходов, резко вывернул руль влево, из-за чего врезался в «Лексус», двигающийся по соседней попутной полосе.
Еще одним участником ДТП стал автомобиль «Сузуки», который также двигался в попутном направлении и допустил столкновение с «Лексусом».
В результате аварии помощь медиков понадобилась обеим девочкам-пешеходам и 31-летней пассажирке «Лексуса», их госпитализировали. В маршрутке никто не пострадал.
Проверка по факту ДТП продолжается.
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