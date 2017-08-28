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НовостиДТП

Под Омском девушка на кроссовере въехала в столб

Под Омском девушка на кроссовере въехала в столб
По словам очевидцев, водитель была пьяна.
28.08.2017 08:45
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Девушка за рулем Nissan Terrano врезалась в столб на большой скорости. ДТП произошло во второй половине дня 27 августа в селе Дружино. О происшествии сообщили интернет-пользователи в группе «ЧП Омск» в 21:32.

 

По словам очевидцев, девушка была пьяна, поэтому потеряла управление. Кроме того, предполагается, что, несмотря на подушку безопасности, которую видно на фотографии, водитель ударилась головой о лобовое стекло. При таком раскладе некоторые комментаторы отметили, что девушка была не пристегнута.

Также омичи изучили опубликованные фотографии и предположили, что в иномарке сидел еще и пассажир, потому что на лобовом стекле две вмятины. В целом подписчики рады, что все остались живы, а столб спас от более серьезных последствий аварии.

Фото: ЧП Омск

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 136
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