Под Омском девушка на кроссовере въехала в столб

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Девушка за рулем Nissan Terrano врезалась в столб на большой скорости. ДТП произошло во второй половине дня 27 августа в селе Дружино. О происшествии сообщили интернет-пользователи в группе «ЧП Омск» в 21:32.

По словам очевидцев, девушка была пьяна, поэтому потеряла управление. Кроме того, предполагается, что, несмотря на подушку безопасности, которую видно на фотографии, водитель ударилась головой о лобовое стекло. При таком раскладе некоторые комментаторы отметили, что девушка была не пристегнута.

Также омичи изучили опубликованные фотографии и предположили, что в иномарке сидел еще и пассажир, потому что на лобовом стекле две вмятины. В целом подписчики рады, что все остались живы, а столб спас от более серьезных последствий аварии.

Фото: ЧП Омск