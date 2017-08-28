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НовостиОбщество в Омске

Дожди ненадолго сменят омскую жару

Дожди ненадолго сменят омскую жару
Прогноз погоды с 28 августа по 1 сентября.
28.08.2017 08:00
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По данным открытых Интернет-источников, сегодня, 28 августа, в Омске преимущественно жарко, воздух прогреется до +27 градусов. Во второй половине дня ожидается ливень. Ветер подует умеренный, в первой половине дня - с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление днем в пределах нормы, к вечеру начнет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Завтра, 29 августа, в городе незначительно похолодает. Ночью термометр покажет до +18 градусов, в течение дня воздух прогреется до +25 градусов. Ветер подует западный, слабый, к вечеру – с порывами до 12 метров в секунду. Утром ожидается туман. Атмосферное давление в пределах нормы.

В среду, 30 августа, ночью до +13, днем потеплеет до +23 градусов. Ветер подует западный, северо-западный, слабый. Осадков не ожидается, атмосферное давление в пределах нормы.

В четверг, 31 августа, советуем прихватить с собой зонтик. В течение дня ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит +16 градусов и днем увеличится до +18 градусов. К вечеру чуть потеплеет до +20. Ветер подует слабый, атмосферное давление норму не превысит.

Первый день сентября обещает быть относительно теплым и без дождей. С утра термометр покажет +9 градусов, однако днем воздух прогреется до +22 градусов, к вечеру потеплеет до +25. Осадков не ожидается. Слабый ветер подует с юга, к вечеру усилится. Атмосферное давление в пределах нормы и начнет падать.

Омскпресс желает вам доброго дня и удачной рабочей недели!

Автор: Анна Гапошина
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