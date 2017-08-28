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Вместе со спойлерами к «Игре престолов» хакеры рассылают вирус
Поклонникам сериала «Игра престолов» стоит быть внимательными со своей почтой. Как сообщила компания Proofpoint, которая специализируется на кибербезопасности, хакеры стали рассылать компьютерные вирусы в письмах со спойлерами к сериалу «Игра престолов».
Сотрудники компании сами получили такое письмо 10 августа. Его тема была обозначена очень заманчиво: «Хотите узнать, что случилось в «Игре престолов» заранее?». В письме действительно были прописаны общие моменты предстоящих эпизодов. А чтобы узнать подробности, получателю письма предлагалось скачать документ Microsoft Word, прикрепленный вложением. В нем и находится вирус-троян, сообщает The Verge.
Аналогичные атаки уже совершались на связанные с правительством Китая группы лиц.
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