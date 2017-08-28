Вместе со спойлерами к «Игре престолов» хакеры рассылают вирус

Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Они используют для этого электронную почту.

Поклонникам сериала «Игра престолов» стоит быть внимательными со своей почтой. Как сообщила компания Proofpoint, которая специализируется на кибербезопасности, хакеры стали рассылать компьютерные вирусы в письмах со спойлерами к сериалу «Игра престолов».

Сотрудники компании сами получили такое письмо 10 августа. Его тема была обозначена очень заманчиво: «Хотите узнать, что случилось в «Игре престолов» заранее?». В письме действительно были прописаны общие моменты предстоящих эпизодов. А чтобы узнать подробности, получателю письма предлагалось скачать документ Microsoft Word, прикрепленный вложением. В нем и находится вирус-троян, сообщает The Verge.

Аналогичные атаки уже совершались на связанные с правительством Китая группы лиц.