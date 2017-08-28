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Стала известна дюжина самых популярных в России смартфонов
Эксперты AKKet.com составили ТОП-12 наиболее популярных в России смартфонов по итогам августа. Лидером рейтинга, который основан на данных «Яндекс.Маркет», стал iPhone 7. Покупатели ценят его дизайн, характеристики, производительность и бренд.
На втором месте оказался Samsung Galaxy S8, на третьем – Xiaomi Redmi 4X. Далее расположился iPhone SE, который покорил покупателей своей ценой.
Пятая осталась за iPhone 7 Plus, далее идут Xiaomi Redmi 4A, Xiaomi Redmi Note 4X, iPhone 6s, Samsung Galaxy A5 (2017), Samsung Galaxy S8+ и Samsung Galaxy S7 Edge. Замыкает ТОП-12 Samsung Galaxy S7.
Отметим, что в рейтинг вошли только смартфоны от Apple, Samsung и Xiaomi.
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