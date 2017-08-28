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Россельхознадзор уличил ветслужбы в сжигании свиней без взятия проб на АЧС
Замглавы омского Россельхознадзора Ольга Матыка выразила недовольство по поводу того, что в Тюкалинском районе ветеринарные службы приняли решение об уничтожении поросенка без лабораторного подтверждения африканской чумы свиней (АЧС). Матыка подчеркнула, что это является нарушением инструкций.
2 августа в этом хозяйстве погиб поросенок, ветеринарный врач поставил диагноз и в нарушение инструкций сжег тушку без взятия патпроб. 21 августа в этом же дворе умер другой поросенок – и подтвердилась АЧС. Когда в регионе африканская чума, непозволительная роскошь ставить какие-либо диагнозы без взятия проб,
– сказала Матыка, передает ТАСС.
На ситуацию отреагировал начальник ГУ ветеринарии региона Владимир Плащенко. Он заверил, что по данному факту будет проведена проверка.
АЧС официально зафиксировали в Омской области в середине июля. С тех пор вирус распространился на территорию 11 районов региона. Чтобы справиться с заболеванием, животных в карантинных зонах уничтожают. Так, отчуждено уже более 12,7 тысяч животных. Потерявшим поголовье фермерам выплачивают компенсации.
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