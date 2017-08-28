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НовостиПроисшествия в Омске

На 10-й Чередовой улице Омска загорелась машина

На 10-й Чередовой улице Омска загорелась машина
Источник картинки
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
28.08.2017 01:43
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На 10-й Чередовой улице загорелась машина, припаркованная у дом №27, сообщил подписчик паблика «ЧП Омск». Он опубликовал видео, на котором видно, что от легковушки идет дым.

 

По сообщению очевидцев, одним из первых задымление увидел молодой человек, которой проходил по двору. Чтобы привлечь внимание к происходящему, он начала бить по колесам рядом стоящих автомобилей. Когда у тех сработали сигнализации, во двор стали выходить соседи.

Очень скоро на место прибыли и пожарные и все потушили.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. 

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 52
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