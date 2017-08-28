Новости → Происшествия в Омске
На 10-й Чередовой улице Омска загорелась машина
На 10-й Чередовой улице загорелась машина, припаркованная у дом №27, сообщил подписчик паблика «ЧП Омск». Он опубликовал видео, на котором видно, что от легковушки идет дым.
По сообщению очевидцев, одним из первых задымление увидел молодой человек, которой проходил по двору. Чтобы привлечь внимание к происходящему, он начала бить по колесам рядом стоящих автомобилей. Когда у тех сработали сигнализации, во двор стали выходить соседи.
Очень скоро на место прибыли и пожарные и все потушили.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников
На 10-й Чередовой улице Омска загорелась машина
На трассе «Иртыш» столкнулись три фуры
Автокран и автобус столкнулись в Омске
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Samsung заявил о дефекте в аккумуляторах Galaxy Note 7
27 августа - День российского кино
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000