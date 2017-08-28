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Омичам напомнили о штрафах за создание преград в проездах к домам

В МЧС напомнили о штрафах, предусмотренных для тех, кто самовольно устанавливает преграды в проездах к домам, оставляет там свои автомобили. Спасатели акцентировали внимание на том, что все это мешает проезду пожарных машин, приезжающих на вызов.

Проезды преграждают бетонными блоками, вкопанными в землю колесами и декоративными клумбами, неправильно припаркованным личным автотранспортом жильцов домов. Пожарные автомобили вынуждены искать объезды таких участков и прокладывать новые пути, в то время как пожар разгорается все сильнее и сильнее, создавая угрозу жизням,

– говорится на сайте ГУ МЧС по Омской области.

Нарушителям грозят административные наказания. Так, граждан могут оштрафовать на 1,5–2 тысячи рублей, юридических лиц ждет более суровое наказание –120-150 тысяч рублей.