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Омичам напомнили о штрафах за создание преград в проездах к домам
В МЧС напомнили о штрафах, предусмотренных для тех, кто самовольно устанавливает преграды в проездах к домам, оставляет там свои автомобили. Спасатели акцентировали внимание на том, что все это мешает проезду пожарных машин, приезжающих на вызов.
Проезды преграждают бетонными блоками, вкопанными в землю колесами и декоративными клумбами, неправильно припаркованным личным автотранспортом жильцов домов. Пожарные автомобили вынуждены искать объезды таких участков и прокладывать новые пути, в то время как пожар разгорается все сильнее и сильнее, создавая угрозу жизням,
– говорится на сайте ГУ МЧС по Омской области.
Нарушителям грозят административные наказания. Так, граждан могут оштрафовать на 1,5–2 тысячи рублей, юридических лиц ждет более суровое наказание –120-150 тысяч рублей.
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