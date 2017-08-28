Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
28
августа
пн
Утро +22
День +28
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 59.20
EUR69.30 70.30
 ПокупкаПродажа
CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

НовостиОбщество в Омске

Омичам напомнили о штрафах за создание преград в проездах к домам

Омичам напомнили о штрафах за создание преград в проездах к домам
Граждан могут наказать на 1,5–2 тысячи рублей.
28.08.2017 01:21
Поделиться:

В МЧС напомнили о штрафах, предусмотренных для тех, кто самовольно устанавливает преграды в проездах к домам, оставляет там свои автомобили. Спасатели акцентировали внимание на том, что все это мешает проезду пожарных машин, приезжающих на вызов.  

Проезды преграждают бетонными блоками, вкопанными в землю колесами и декоративными клумбами, неправильно припаркованным личным автотранспортом жильцов домов. Пожарные автомобили вынуждены искать объезды таких участков и прокладывать новые пути, в то время как пожар разгорается все сильнее и сильнее, создавая угрозу жизням,

– говорится на сайте ГУ МЧС по Омской области.

Нарушителям грозят административные наказания. Так, граждан могут оштрафовать на 1,5–2 тысячи рублей, юридических лиц ждет более суровое наказание –120-150 тысяч рублей.  

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 100
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: штрафы, нарушения, пожары, мчс, спасатели

Читайте также:

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«ЯПОНКА» объявляет акцию:скидка 110% на кузовные детали,ходовую часть*
ЯПОНКА, компания по продаже и установке контрактных автозапчастей из Японии
Амурская 19-я, 54/4
*1.01.17–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 34-38-38.
Всем покупателям накопительная бонусная карта «АВТО-КОРЕЕЦ» в подарок*
АВТО-КОРЕЕЦ, федеральная сеть магазинов корейских автозапчастей для Hyundai, Kia, Daewoo
70 лет Октября, 25/46
*1.08.17–30.11.17. Подробности на www.avto-koreec55.ru, по т. 40-60-22.
Запчасти + сервис 24 часа для японских, европейских, корейских авто
РЕАКТОР, региональная сеть автокомплексов для японских, европейских, корейских автомобилей
Северная 13-я, 157а
ООО «Реактор», Омск, ОГРН 1075503005863.
Запчасти на японские автомобили по низким ценам
АВТО-ЯПОНЕЦ, федеральная сеть магазинов японских автозапчастей для Toyota, Nissan, Mitsubishi
70 лет Октября, 25/46а
*Подробности на www.avto-japonec55.ru, по т. (38-12) 40-60-55.

Новости рубрики

Венедиктов: Новый мэр Омска должен подумать о создании бренда города

Венедиктов: Новый мэр Омска должен подумать о создании бренда города

359 просмотров, комментировать
В Омске Венедиктов сфотографировался с выступившим против «Эха Москвы» пикетчиком

В Омске Венедиктов сфотографировался с выступившим против «Эха Москвы» пикетчиком

444 просмотров, комментировать
Обманутые омские дольщики присоединились к общероссийскому митингу

Обманутые омские дольщики присоединились к общероссийскому митингу

255 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
На 10-й Чередовой улице Омска загорелась машина

На 10-й Чередовой улице Омска загорелась машина

43 просмотров, комментировать
На трассе «Иртыш» столкнулись три фуры

На трассе «Иртыш» столкнулись три фуры

129 просмотров, комментировать
Автокран и автобус столкнулись в Омске

Автокран и автобус столкнулись в Омске

278 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5180 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3671 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Кравец Александр Алексеевич
Кравец Александр Алексеевич

// Омских политиков посчитали на федеральном уровне

Все упоминания (47)

Денисенко Олег Иванович
Денисенко Олег Иванович

// Омский депутат Олег Смолин вошел в тридцатку «золотой сотни» Госдумы

Все упоминания (43)

Гребенкин Сергей Викторович
Гребенкин Сергей Викторович

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

Праздник Севера
Праздник Севера

// Хоккеист омского "Авангарда" в очередной раз помог сельским спортсменам

Все упоминания (16)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Любинский молочноконсервный комбинат
Любинский молочноконсервный комбинат

// Сургутчанка нашла в омском масле резину

Все упоминания (21)

Манрос-М
Манрос-М

// Омские студенты выложили в Интернет полмиллиона селфи за неделю

Все упоминания (20)

Омский аэропорт,ОАО
Омский аэропорт,ОАО

// Владельца квадрокоптера накажут рублем за несанкционированный полет в Омске

Все упоминания (349)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
СМИ: iPhone 8 выйдет 12 сентября и будет стоить от 999 долларов

СМИ: iPhone 8 выйдет 12 сентября и будет стоить от 999 долларов

95 просмотров, комментировать
Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

549 просмотров, комментировать
Samsung заявил о дефекте в аккумуляторах Galaxy Note 7

Samsung заявил о дефекте в аккумуляторах Galaxy Note 7

181 просмотров, комментировать
В 2017 году Россия увеличит экспорт угля до 185 млн тонн

В 2017 году Россия увеличит экспорт угля до 185 млн тонн

118 просмотров, комментировать
Нобелевские лауреаты убеждены в мировом финансовом кризисе

Нобелевские лауреаты убеждены в мировом финансовом кризисе

244 просмотров, комментировать
27 августа - День российского кино

27 августа - День российского кино

172 просмотров, комментировать
Популярно
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

2906 просмотров, комментировать
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2348 просмотров, комментировать
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1907 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик