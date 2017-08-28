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СМИ: iPhone 8 выйдет 12 сентября и будет стоить от 999 долларов
Стала известна дата предполагаемой презентации нового IPhone 8. Источники, близкие к самой компании Apple сообщили, что предполагаемая дата презентации долгожданной новинки — 12 сентября 2017 года. В продажу новый айфон должен поступить уже 22 сентября, его стоимость будет составлять от 999 долларов США или от 60 000 рублей по нынешнему курсу, сообщает Газета Daily.
При этом в самой компании Apple не стали ни подтверждать, ни опровергать слухи по поводу даты презентации нового айфона. Также производитель хранит молчание по поводу слухов в СМИ о том, что все заявленные характеристики нового IPhone — плод чьей-то фантазии. В официальном релизе сказано, что новая модель будет обладать современным OLED-экраном, технологией распознавания лиц, а также возможностью осуществлять беспроводную зарядку в течение 3—4 часов.
Также во время презентации в сентябре, компания Apple представит обновлённые версии iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Первыми купить долгожданную новинку смогут жители КНР, затем она поступит в другие салоны и магазины Apple.
Напомним, что ранее аналитики прогнозировали цену на новый iPhone 8 в размере 79 900 рублей.
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