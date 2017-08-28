Президент Белоруссии отказал России официально документировать поставки нефти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова проверяет силу дружеских связей между его страной и Россией. На этот раз поводом для обсуждения в политических кругах стал отказ от Лукашенко от официального документирования поставок российских и белорусских нефтепродуктов в Белоруссию через российские порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге. Об этом написал портал Наша версия.

В ответ на рациональное предложение российского президента Владимира Путина о необходимости задокументировать использование российской инфраструктуры для транспортировки нефтепродуктов в Белоруссию, Александр Лукашенко заявил, что тему гораздо проще и экономически выгоднее использовать для этого порты Литвы и Латвии. При этом президент соседнего государства не счёт нужным сообщить о том, что и так получает 50% скидку на перевозку своего мазута, дизельного топлива и бензина в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги. Позицию главы Белоруссии полностью поддержал и.о. генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб. Он также сообщил о том, что белорусской стороне не всегда удавалось найти общий язык с российскими операторами и таможенными службами, а также получить гарантии сохранности белорусских нефтепродуктов.

Эта ситуация с поставками белорусских нефтепродуктов сразу вызвала оживление в рядах противников России, а премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сразу же поспешил с громким заявлением о том, что направление грузов по железным дорогам России через порты России для Беларуси может быть и невыгодно экономически, и опасно стратегически.

В настоящий момент, согласно двухстороннему соглашению, подписанному в апреле 2017 года, Россия будет поставлять Белоруссии ежегодно 24 млн тонн нефтепродуктов на 40% дешевле мировых цен. Согласно расчетам аналитиков, такая щедрость в отношении соседнего государства приводит к тому, что ежегодно Россия недополучает в свой бюджет свыше 3,5 миллиардов долларов.