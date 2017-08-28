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Samsung заявил о дефекте в аккумуляторах Galaxy Note 7
Скандальные истории с частым самовозгоранием моделей Galaxy Note 7 южнокорейского производителя Samsung не остались незамеченными руководством компании. На специально организованном по случаю выхода нового смартфона Galaxy Note 8 мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2017 руководство Самсунга рассказало о причинах самовозгорания смартфонов и заверило своих гостей о том, что больше подобные истории не повторятся.
Главной причиной возгорания, по словам инженеров сервисной службы, оказалось дефекты в аккумуляторной батарее, которые не обнаружили вовремя в отделе контроля качества. Чтобы решить эту проблему, в компании Samsung решили сократить ёмкость аккумуляторной батареи и вместо 3500 мА·ч как было в смартфоне Galaxy Note 7, оставили всего 3200 мА·ч. Кроме этого в компании Samsung заверили пользователей, что случаям самовозгорания стали физически невозможны, поскольку на производственной линии изменили сам принцип сборки и создания аккумуляторов.
Однако в компании скрыли одну из наиболее вероятных, по словам пользователей причину самовозгораний смартфонов — плохой и неудобный дизайн гаджета.
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