В 2017 году Россия увеличит экспорт угля до 185 млн тонн

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Россия сможет экспортировать на 8% тонн угля больше — до 185 млн тонн в год. Такие цифры озвучил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС. По словам чиновника, достичь подобных показателей стало возможно благодаря повышению качества добычи угля и гибкой ценовой политике угольных компаний в России.

Наиболее перспективными партнёрами нашей страны для угольных поставок были и остаются Южная Корея, Япония, Индия. Также постоянно растут поставки угля в Китай.

Анатолий Яновский добавил, что благодаря многолетнему сотрудничеству России со странами АТР, ежегодная добыча угля может увеличиваться до 4—5 млн тонн. Связано это с качеством самого угля, который добывают в России, по оценкам специалистов, он гораздо лучше, чем тот, что поставляют конкуренты. При этом для западного направления поставки угля либо останутся неизменными, либо будут постепенно сокращаться.

В Министерстве энергетики прогнозируют рекордные показатели по добыче угля в этом году — свыше 400 млн тонн, что на 4% выше, чем в 2016.