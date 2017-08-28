Нобелевские лауреаты убеждены в мировом финансовом кризисе

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Немецкое издание Die Wel опубликовало на днях статью, где лауреаты Нобелевской премии в области экономики делают свои прогнозы по развитию финансового сектора в мире. Прогнозы учёных неутешительны: в ближайшие годы возможен сильный финансовый кризис. В своём видении экономической ситуации в мире нобелевские лауреаты основываются на результатах анализа важнейших финансовых показателей разных стран мира.

В статье Die Wel «Нобелевские лауреаты предупреждают о финансовой нестабильности», вызвавшей много споров в научной и деловой среде, экономисты Эттель, Цшепишь, Хольстрем и Прескотт отмечают, что будущее для евро и доллара выглядит очень туманным и неопределенным и делать ставки на их мнимую стабильность не стоит. До сих пор, несмотря на заявления главы Центробанка США о том, что больше финансовых кризисов не будет, реальная ситуация на финансовых рынках говорит об обратном. До сих ещё ни одной стране мира не удалось создать стабильную, нечувствительную к любым внешним воздействиям экономическую систему. А раз так, то и говорить о том, что пора финансовых кризисов миновала, ещё рано.

Лауреат Нобелевской премии 2004 года Прескотт заявил, что в самое ближайшее время мировой финансовый кризис не просто возможен, но произойдёт с большой долей вероятности. Мнение западных экономистов разделяют и в России.