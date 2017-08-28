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Из-за чумы свиней на трассе Новосибирск – Омск появятся посты
Из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС) на трассе Новосибирск – Омск планируют установить посты. Цель – избежать завоза зараженного сырья и живых животных, сообщил на заседании межведомственной комиссии в правительстве Новосибирской области замруководителя управления регионального Россельхознадзора Алексей Магеров.
Дежурство на постах будет круглосуточное, сообщает «Интерфакс».
Чтобы не допустить проникновения вируса, ранее власти Новосибирской области выступили за истребление диких кабанов в регионе. Всего на профилактические мероприятия было выделено 8,5 млн рублей.
АЧС распространяется по Омской области с середины июля. В районах, где обнаружили вспышку заболевания, уничтожают свиней. По последним данным, уже отчуждено более 12 тысяч животных. Фермерам выплачивают компенсации за утраченное поголовье.
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