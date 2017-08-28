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НовостиДТП

Недалеко от Тавричанки пьяная троица улетела на Renault в кювет

Недалеко от Тавричанки пьяная троица улетела на Renault в кювет
Источник картинки
Двоих из них отправили в больницу. 
27.08.2017 23:44
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Сегодня утром на трассе Таврическое – Луговое – Пристанское автомобиль Renault Logan улетел в кювет. По информации телеканала «112», В салоне находились двое молодых людей и девушка, все они были пьяны.

В результате ДТП водитель не пострадал, а двоих его пассажиров отправили в больницу.

Автор: Марина Петрова
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