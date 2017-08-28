Новости → ДТП
Недалеко от Тавричанки пьяная троица улетела на Renault в кювет
Сегодня утром на трассе Таврическое – Луговое – Пристанское автомобиль Renault Logan улетел в кювет. По информации телеканала «112», В салоне находились двое молодых людей и девушка, все они были пьяны.
В результате ДТП водитель не пострадал, а двоих его пассажиров отправили в больницу.
Читайте также:
Пьяный водитель в Омской области сбил 12-летнего велосипедиста
Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, но был задержан стражами порядка у себя дома.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
4 жителя Омской области погибли в ДТП под Тюменью
На трассе «Иртыш» столкнулись три фуры
Автокран и автобус столкнулись в Омске
Молодая омичка снялась в рекламе Prada
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
27 августа - День российского кино
В Великом Новгороде раскопали древние шахматы
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000