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Двоих из них отправили в больницу.

Недалеко от Тавричанки пьяная троица улетела на Renault в кювет

Сегодня утром на трассе Таврическое – Луговое – Пристанское автомобиль Renault Logan улетел в кювет. По информации телеканала «112», В салоне находились двое молодых людей и девушка, все они были пьяны.

В результате ДТП водитель не пострадал, а двоих его пассажиров отправили в больницу.