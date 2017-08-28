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На трассе «Иртыш» столкнулись три фуры
На трассе «Иртыш» произошло серьёзное ДТП. В районе 784 километра столкнулись три фуры. Очевидцы аварии выложили фото с одним покореженных грузовиков в паблике «ЧП Омск». По их данным, «все живы».
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Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, но был задержан стражами порядка у себя дома.Читать далее →
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