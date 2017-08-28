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НовостиОбщество в Омске

Омский комик на ТНТ показал пародии на «Зверей», Дорна и Гришковца

Омский комик на ТНТ показал пародии на «Зверей», Дорна и Гришковца
Рамис Ахметов вновь выступил на шоу «Не спать».
27.08.2017 23:18
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В очередном выпуске шоу «Не спать» телеканала ТНТ вновь выступил комик из Омска Рамис Ахметов. В составе дуэта «Рамис и Вова» вместе с Владимиром Силаевым он показал пародии на артистов российской эстрады.

Так, Иван Дорн, по их мнению, поет слишком неразборчиво, группа «Звери» – слишком легковесно подходит к сочинению песен, просто перечисляя все, что видит вокруг, в припеве их лидер Рома Зверь просто признается в любви, при этом его будто бьет током.

Еще одним предметом для шуток «Рамиса и Вовы» стал Евгений Гришковец. Юмористы акцентировали внимание жюри на его любовь к рассуждениям.

Несмотря на старания, победить дуэту не удалось.

В шоу «Не спать» участники платят за право выйти на сцену, образуя своими взносами банк. Победитель забирает банк, который в итоге составляет 80 тысяч рублей. В июле «Рамису и Вове» удалось выиграть.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 164
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