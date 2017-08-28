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НовостиПроисшествия в Омске

Кондуктор подарила сыну украденный у кондуктора смартфон

Кондуктор подарила сыну украденный у кондуктора смартфон
Источник картинки
Преступнице грозит до двух лет лишения свободы. 
27.08.2017 22:57
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Полиция Омска возбудила уголовное дело по факту кражи у 53-летней женщины, работающей кондуктором, смартфона. Устройство стоимостью 33, 5 тысячи рублей, которое ей подарил сын, она оставила на работе.

Как выяснили правоохранители, смартфон нашла ее 51-летняя коллега и подарила своему сыну. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.   

Устройство уже вернули владелице.

Автор: Марина Петрова
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