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Кондуктор подарила сыну украденный у кондуктора смартфон
Полиция Омска возбудила уголовное дело по факту кражи у 53-летней женщины, работающей кондуктором, смартфона. Устройство стоимостью 33, 5 тысячи рублей, которое ей подарил сын, она оставила на работе.
Как выяснили правоохранители, смартфон нашла ее 51-летняя коллега и подарила своему сыну. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Устройство уже вернули владелице.
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