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НовостиОбщество в Омске

В сквере Дзержинского омич сделал девушке предложение

В сквере Дзержинского омич сделал девушке предложение
Момент сфотографировали прохожие. 
27.08.2017 22:41
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В сквере Дзержинского молодой человек сделал предложение своей девушке. Он опустился на одно колено у фонтана и преподнес избраннице кольцо.

Важный для пары момент из жизни запечатлели случайные прохожие и опубликовали в паблике «Типичный Омск».

 

В комментариях пользователи социальной сети «ВКонтакте» поздравляют молодого человека и девушку с предстоящей свадьбой.  

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 81
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