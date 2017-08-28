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В сквере Дзержинского омич сделал девушке предложение
В сквере Дзержинского молодой человек сделал предложение своей девушке. Он опустился на одно колено у фонтана и преподнес избраннице кольцо.
Важный для пары момент из жизни запечатлели случайные прохожие и опубликовали в паблике «Типичный Омск».
В комментариях пользователи социальной сети «ВКонтакте» поздравляют молодого человека и девушку с предстоящей свадьбой.
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