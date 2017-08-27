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НовостиРоссия

27 августа - День российского кино

27 августа - День российского кино
Источник картинки
В День российского кино во многих кинотеатрах страны проходят бесплатные показы известных картин.  
27.08.2017 16:52
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27 августа празднуется День российского кино. Это день не только профессиональный праздник кинематографистов, но и простых зрителей, которые любят и ходят на отечественные кинокартины.

История этого праздника идет от объединения профессионалов киноиндустрии в союз, а кинематограф был провозглашен «важнейшим из искусств». 27 августа 1919 года был издан декрет о национализации кинопроизводства. Премьера первого фильма в России состоялась 15 октября 1908 года. Картина длилась всего семь минут и называлась «Понизовая вольница» режиссером был Владимир Ромашков. А первый полнометражный фильм «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году. 

Автор: Екатерина Анисенко
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