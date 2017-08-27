Пьяный водитель в Омской области сбил 12-летнего велосипедиста

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Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, но был задержан стражами порядка у себя дома.

26 августа 2017 года под Омском, в райцентре Кормиловка на улице Ленина произошло ДТП. 24-летний водитель «ВАЗ-2106», находящийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил 12-летнего велосипедиста.

Мальчик ехал вдоль обочины. На большой скорости машина промчалась по поселку и сбила мальчика. Не остановившись, пьяный водитель скрылся с места аварии. Ребенку вызвали скорую помощь и госпитализировали с тяжелыми травмами. Полицейские довольно быстро нашли водителя, который скрывался у себя дома. В отношении него возбуждены административные дела за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения и оставление водителем места ДТП, участником которого он является.