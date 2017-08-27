В Кировском районе Омска ночью загорелась баня

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Сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пламя только через два часа.

В три часа ночи 27 августа 2017 года в Кировском округе города Омска случилось ЧП, сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области. На пульт областного управления МЧС поступил звонок с сообщением о возгорании бани. На место происшествия выехал 10 спасателей на двух спецавтомобилях.

Пожар пришлось тушить более двух часов. Пламя удалось локализовать уже через 12 минут, а полностью пожар был ликвидирован к пяти утра. Причины, вызвавшие пожар в бане, устанавливаются. Идет расследование ночного ЧП.