В Омске вор обокрал другого вора

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Из гаража 38-летнего жителя Кировского округа Омска, на улице Любинской похитили автомобильные диски и покрышки. Похитителем оказался 34-летний житель Москаленского района, который несколько дней назад приехал в Омск. Взломав железным прутом чужой гараж, похититель спрятал украденное в камышах, пытаясь найти способ выгодной продажи чужого имущества.

Сумма ущерба оценивается в 16 000 рублей. Но за это время похищенное украли еще раз. В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража». Вору грозит до 5 лет тюрьмы. Стражи порядка ищут второго похитителя и украденное имущество.