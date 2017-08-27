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Автокран и автобус столкнулись в Омске
На улице 5-я Кировская в Старом Кировске произошло ДТП. Автобус «ПАЗ» въехал в бок автокрана на шасси «КамАза». Удар был настолько сильный, что правая часть автобуса сильно разбита, выбиты стекла, искривлена крыша. Водительское место осталось неповрежденным.
Кран и автобус находятся на обочине дороги. Кран стоит от автобуса чуть впереди справа. Обстоятельства дорожно- транспортного происшествия не известны. О наличие пассажиров в салоне автобуса во время аварии не сообщается.
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