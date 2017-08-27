Автокран и автобус столкнулись в Омске

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Причины аварии до сих пор не известны.

На улице 5-я Кировская в Старом Кировске произошло ДТП. Автобус «ПАЗ» въехал в бок автокрана на шасси «КамАза». Удар был настолько сильный, что правая часть автобуса сильно разбита, выбиты стекла, искривлена крыша. Водительское место осталось неповрежденным.

Кран и автобус находятся на обочине дороги. Кран стоит от автобуса чуть впереди справа. Обстоятельства дорожно- транспортного происшествия не известны. О наличие пассажиров в салоне автобуса во время аварии не сообщается.