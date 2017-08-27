Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
27
августа
вс
Вечер +22
Ночь +19
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 59.20
EUR69.30 70.30
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/4.0; +http://yandex.com/bots)

НовостиДТП

В смертельном ДТП под Омском погибла 17-летняя девушка

В смертельном ДТП под Омском погибла 17-летняя девушка
Несмотря на то, что виновник аварии пытался скрыться, его задержали на 141 км трассы Омск-Черлак.
27.08.2017 15:31
Поделиться:

Вечером 26 августа 2017 года на трассе «Омск-Черлак» произошла массовая авария. При столкновении «КАМАЗа» и легкового автомобиля погибла 17-летняя девушка. Предварительно установлены обстоятельства ДТП.

28-летний водитель «КАМАЗа» двигался со стороны Омска, в районе 71 км он пошел на обгон, при этом не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ -21099», который двигался по встречной полосе.

После столкновения «ВАЗ» отбросило на встречную полосу и произошло еще одно столкновение с другим едущим «КАМАЗом». 28-летний водитель грузовика попытался скрыться, но был задержан на 141 км трассы Омск-Черлак. 17-летняя девушка- пассажир «ВАЗа» скончалась, еще одна 17-летняя девушка госпитализирована. Ведется следствие.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 0
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: ДТП, трасса, смерть, КАМАЗ, ВАЗ

Читайте также:

Изображение

Иномарка в Омске протаранила припаркованный автомобиль

После ДТП водитель сбежал с места происшествия.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Страхуем сразу,без записи,очередей! Узнай, как сэкономить: т. 49-51-15
Абсолют АВТО, центр страхования
Чернышевского, 69
Подберем самый оптимальный тариф. Нам уже доверяют тысячи омичей!
Страховой дом
Ремесленная 8-я, 17а/1
Оформите полис ОМС и получите пластиковую сервисную карту
АльфаСтрахование-ОМС, ООО, Омский филиал
Победы бульвар, 7
49-91-19. ОСАГО. Каско (ПАО СК «Росгосстрах»)
АВАРКОМ 55, центр независимой оценки и автоэкспертизы
Северная 4-я, 13

Новости рубрики

Водитель Geländewagen спровоцировал ДТП, уходя от погони

Водитель Geländewagen спровоцировал ДТП, уходя от погони

327 просмотров, комментировать
4 жителя Омской области погибли в ДТП под Тюменью

4 жителя Омской области погибли в ДТП под Тюменью

353 просмотров, комментировать
Под Омском водитель «шестерки» сбил дорожников и скрылся с места ДТП

Под Омском водитель «шестерки» сбил дорожников и скрылся с места ДТП

304 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Молодая омичка снялась в рекламе Prada

Молодая омичка снялась в рекламе Prada

29 просмотров, комментировать
Омичи удивились вежливости водителя маршрутки

Омичи удивились вежливости водителя маршрутки

59 просмотров, комментировать
Иномарка в Омске протаранила припаркованный автомобиль

Иномарка в Омске протаранила припаркованный автомобиль

407 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2232 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5161 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Зоммер Евгений Иванович
Зоммер Евгений Иванович

// Около 1000 заявок от омичей поступило на газификацию домов в Старом Кировске

Все упоминания (11)

Томчак Юрий Иосифович
Томчак Юрий Иосифович

// Преступность в Омске – самая низкая в Сибири

Все упоминания (87)

Роднина Ирина Константиновна
Роднина Ирина Константиновна

// Омичей приглашают поучаствовать в традиционных Рождественских катаниях

Все упоминания (81)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Зеленый остров
Зеленый остров

// В День города на Иртыше пройдет регата

Все упоминания (226)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

S7
S7

// Слетать из Омска в Новосибирск можно будет за 5 тысяч рублей

Все упоминания (33)

Тихая речка
Тихая речка

// Коттеджный поселок "Красноярка De Luxе”: новый формат проживания

Все упоминания (3)

РИТМ, ООО
РИТМ, ООО

// Участники омского молодёжного форума получили ожоги в попытках стать йогами

Все упоминания (25)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Великом Новгороде раскопали древние шахматы 

В Великом Новгороде раскопали древние шахматы 

238 просмотров, комментировать
«Железный Арни» исполнил мечту тяжелобольного подростка

«Железный Арни» исполнил мечту тяжелобольного подростка

200 просмотров, комментировать
10 продуктов, которые продлят молодость кожи

10 продуктов, которые продлят молодость кожи

256 просмотров, комментировать
После обновления ПО тысячи телевизоров Samsung  перестали работать

После обновления ПО тысячи телевизоров Samsung  перестали работать

267 просмотров, комментировать
Королева Норвегии прогулялась по лесу вместе с мигрантами

Королева Норвегии прогулялась по лесу вместе с мигрантами

194 просмотров, комментировать
Немецкий пенсионер совершил революцию в математике

Немецкий пенсионер совершил революцию в математике

271 просмотров, комментировать
Популярно
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

2849 просмотров, комментировать
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2329 просмотров, комментировать
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1882 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик