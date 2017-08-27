В смертельном ДТП под Омском погибла 17-летняя девушка

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Несмотря на то, что виновник аварии пытался скрыться, его задержали на 141 км трассы Омск-Черлак.

Вечером 26 августа 2017 года на трассе «Омск-Черлак» произошла массовая авария. При столкновении «КАМАЗа» и легкового автомобиля погибла 17-летняя девушка. Предварительно установлены обстоятельства ДТП.

28-летний водитель «КАМАЗа» двигался со стороны Омска, в районе 71 км он пошел на обгон, при этом не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ -21099», который двигался по встречной полосе.

После столкновения «ВАЗ» отбросило на встречную полосу и произошло еще одно столкновение с другим едущим «КАМАЗом». 28-летний водитель грузовика попытался скрыться, но был задержан на 141 км трассы Омск-Черлак. 17-летняя девушка- пассажир «ВАЗа» скончалась, еще одна 17-летняя девушка госпитализирована. Ведется следствие.